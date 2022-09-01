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В Госдуме обсудят меры по снижению числа денежных переводов мошенникам

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о подготовке поправок в законопроект, который позволяет МВД и Банку России обмениваться данными о подозрительных денежных переводах.
В Госдуме обсудят меры по снижению числа денежных переводов мошенникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Аксаков уточнил, что банкам предлагается дать право приостанавливать перевод на два дня, если у них возникли подозрения, что реквизиты перевода принадлежат мошеннику. Но такие сомнения должны быть обоснованы, это возможно, если оператор получит от Банка России данные из специальной базы, где собрана информация о случаях и попытках переводов без согласия клиента.

«То есть Банк России подозревает о принадлежности отдельных банковских счетов мошенникам или лицам, которые участвуют в цепочке мошеннических схем, и вносит их в базу данных. Задача кредитной организации — приостановить такой перевод на два дня, чтобы дать возможность клиенту выйти из-под влияния мошенника», — пояснил депутат.

В настоящее время документ проходит обсуждение.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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