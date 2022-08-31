Депутат Чернышов высказался о формате курса волонтёрства в школах

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов высказался о формате курса волонтёрства в школах.

«Этот курс не должен быть в формате «каждый день по пять уроков», чтобы они сидели и изучали истории конкретных волонтёров. Нет, это факультатив, который станет возможностью для ребят попробовать волонтёрство, почувствовать, что такое помогать людям, что такое получать, отдавая», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, можно сделать два вида занятий — теоретические и практические.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.