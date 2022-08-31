Григоренко: пожар в Рязанской области в целом локализован

Вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что пожар в Рязанской области в целом локализован.

«Пожар в целом локализован, но вчера поднялся сильный ветер — порядка 17-20 м/с — у нас один из очагов загорелся, очаг полностью контролируется... Все усилия сосредоточены на локализации этого очага и работа направлена на борьбу с последствиями пожаров на оставшейся территории», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что, по прогнозам, данный очаг в течение суток полностью локализуют и потушат.

Ранее Григоренко поручил разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России.