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Григоренко: пожар в Рязанской области в целом локализован

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Вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что пожар в Рязанской области в целом локализован.
Григоренко: пожар в Рязанской области в целом локализован
  • РИА Новости

«Пожар в целом локализован, но вчера поднялся сильный ветер — порядка 17-20 м/с — у нас один из очагов загорелся, очаг полностью контролируется... Все усилия сосредоточены на локализации этого очага и работа направлена на борьбу с последствиями пожаров на оставшейся территории», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что, по прогнозам, данный очаг в течение суток полностью локализуют и потушат.

Ранее Григоренко поручил разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России.

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