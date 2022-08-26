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Российский кабмин разработает систему данных о лесных пожарах в стране

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Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей России.
Российский кабмин разработает систему данных о лесных пожарах в стране
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте правительства.

«Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что доступ к информационной системе получат все задействованные федеральные и региональные органы.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране сложилась сложная ситуация с лесными пожарами и жара с ветром способствуют распространению огня.

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