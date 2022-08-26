Российский кабмин разработает систему данных о лесных пожарах в стране
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства.
«Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что доступ к информационной системе получат все задействованные федеральные и региональные органы.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране сложилась сложная ситуация с лесными пожарами и жара с ветром способствуют распространению огня.