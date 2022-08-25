Глава МЧС заявил о сложной ситуации с пожарами в России из-за погоды
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране сложная ситуация с лесными пожарами и жара с ветром способствуют распространению огня.
- РИА Новости
«Россия продолжает гореть. Конечно, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, но это природа, ничего не попишешь», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Куренков заявил о признаках поджогов в лесах Рязанской области.
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