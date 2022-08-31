В Крымские школы в новом учебном году пойдут 1954 ребёнка беженцев из ЛНР, ДНР и Украины.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

«В крымские школы пойдут 1954 ребёнка из семей, прибывших из ДНР, ЛНР и с освобождённых территорий», — говорится в сообщении.

Всего в первый класс 1 сентября в республике пойдут 24 624 человека.

Ранее в беседе с URA.RU врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.