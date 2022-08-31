В крымские школы в новом учебном году пойдут 1954 ребёнка беженцев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.
«В крымские школы пойдут 1954 ребёнка из семей, прибывших из ДНР, ЛНР и с освобождённых территорий», — говорится в сообщении.
Всего в первый класс 1 сентября в республике пойдут 24 624 человека.
Ранее в беседе с URA.RU врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.