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На Москве-реке открылся новый прогулочный маршрут «Лужники»

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На Москве-реке в тестовом режиме открылся новый прогулочный маршрут «Лужники». Он предлагает обзор парка «Зарядье», «Лужников» и Нескучного сада.
На Москве-реке открылся новый прогулочный маршрут «Лужники»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«С появлением онлайн-сервиса для судовладельцев город сам разрабатывает маршруты, а также следит за порядком на реке. Мы хотим, чтобы экскурсионные прогулки запоминались, поэтому с борта теплоходов можно увидеть главные достопримечательности Москвы, среди которых — Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и многие другие», — рассказал Ликсутов.

Также он отметил, что речные суда в Москве теперь ходят по расписанию — без задержек и по определённым маршрутам, а билеты на речные прогулки можно приобрести онлайн. 

Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу музея сообщило, что за два месяца работы выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина её посетили более 190 тыс. человек.

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