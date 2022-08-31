Опрос: более половины россиян считают Китай самой дружественной страной

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, которые показывают, что более половины россиян (55%) считают, что у России сложились наиболее прочные отношения с Китаем.

«Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем — 55%... Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия (49%)», — отмечается в исследовании.

В пятёрку самых дружественных России стран, по мнению респондентов, также вошли Индия (22%), Турция (17%) и Казахстан (13%).

Вместе с этим 76% опрошенных считают Соединённые Штаты самой враждебной России страной. В данную тройку также вошли Украина (43%) и Великобритания (39%).

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.