военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Более половины жителей России обучались летом на онлайн-курсах или самостоятельно

Короткая ссылка
Согласно результатам опроса, который провела образовательная компания «Нетология» среди 4500 человек по всей России, 56,6% человек учились летом чему-либо новому на онлайн-курсах или самостоятельно.
Более половины жителей России обучались летом на онлайн-курсах или самостоятельно
  • Gettyimages.ru

Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».

Отмечается, что 52,1% опрошенных тратили на обучение до пяти часов в неделю, а 33,5% закладывали на учёбу от шести до десяти часов. Ещё 10,4% респондентов тратили на обучение от 11 до 20 часов в неделю, и только 4% учились больше 20 часов.

Самыми популярными направлениями обучения стали новые профессии (59,5%) и дополнительные навыки для работы (51,6%).

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить