Более половины жителей России обучались летом на онлайн-курсах или самостоятельно

Согласно результатам опроса, который провела образовательная компания «Нетология» среди 4500 человек по всей России, 56,6% человек учились летом чему-либо новому на онлайн-курсах или самостоятельно.

Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».

Отмечается, что 52,1% опрошенных тратили на обучение до пяти часов в неделю, а 33,5% закладывали на учёбу от шести до десяти часов. Ещё 10,4% респондентов тратили на обучение от 11 до 20 часов в неделю, и только 4% учились больше 20 часов.

Самыми популярными направлениями обучения стали новые профессии (59,5%) и дополнительные навыки для работы (51,6%).

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