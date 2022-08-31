Более половины жителей России обучались летом на онлайн-курсах или самостоятельно
- Gettyimages.ru
Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».
Отмечается, что 52,1% опрошенных тратили на обучение до пяти часов в неделю, а 33,5% закладывали на учёбу от шести до десяти часов. Ещё 10,4% респондентов тратили на обучение от 11 до 20 часов в неделю, и только 4% учились больше 20 часов.
Самыми популярными направлениями обучения стали новые профессии (59,5%) и дополнительные навыки для работы (51,6%).
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.