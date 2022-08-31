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Почти 20% жителей России не планируют дарить цветы учителям на 1 сентября

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Согласно результатам опроса, который провели СК «Росгосстрах» и Банк «Открытие», 18% жителей России не планируют дарить цветы учителям на 1 сентября.
Почти 20% жителей России не планируют дарить цветы учителям на 1 сентября
  • РИА Новости

Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».

Большинство российских школьников — 82% — будут дарить букеты учителям на 1 сентября. 32% планируют дарить личный букет классному руководителю, 22% — букеты нескольким учителям.

Ещё 22% респондентов планируют участвовать только в покупке общего букета от класса, а 18% опрошенных вовсе не собираются покупать цветы.

Наряду с этим, как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, четверть опрошенных жителей России планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 24% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а 29% — до 1 тыс. рублей.

Собрать букет в собственном саду планируют 15% жителей России.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова назвала режим дня главным фактором в вопросе здоровья школьников.

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