Почти 20% жителей России не планируют дарить цветы учителям на 1 сентября

Согласно результатам опроса, который провели СК «Росгосстрах» и Банк «Открытие», 18% жителей России не планируют дарить цветы учителям на 1 сентября.

Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».

Большинство российских школьников — 82% — будут дарить букеты учителям на 1 сентября. 32% планируют дарить личный букет классному руководителю, 22% — букеты нескольким учителям.

Ещё 22% респондентов планируют участвовать только в покупке общего букета от класса, а 18% опрошенных вовсе не собираются покупать цветы.

Наряду с этим, как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, четверть опрошенных жителей России планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 24% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а 29% — до 1 тыс. рублей.

Собрать букет в собственном саду планируют 15% жителей России.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова назвала режим дня главным фактором в вопросе здоровья школьников.