Автоэксперт Холодов назвал нестраховые выплаты главной целью всех схем автомошенничества

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов назвал нестраховые выплаты главной целью всех схем автомошенничества.

В беседе с «Известиями» Холодов рассказал про классические схемы автоподстав.

«Есть классические схемы автоподстав, их объединяет одно — это нестраховая выплата. Допустим, вы задели пешехода и на руке у него разбились дорогие часы, либо вы задели супероборудование на машине, например антенны. Второй вариант сделать случай нестраховым — скрыться с места ДТП. Мошенники догоняют жертву и говорят, что вы поцарапали автомобиль и уехали с места аварии, поэтому страховая компания не сможет покрыть расходы», — рассказал заместитель председателя Российский партии автомобилистов (РОСПА) Александр Холодов.

При этом он отметил, что такие схемы автомошенничества используются достаточно редко — с ними успешно борются правоохранители. В таких случаях, по словам Холодова, жертва мошенничества может уверенно обращаться в правоохранительные органы, так как злоумышленники не будут ждать полицейских и сбегут раньше.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о новой схеме автомобильного мошенничества в России, которая может привести к ДТП.