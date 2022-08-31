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Автоэксперт Холодов назвал нестраховые выплаты главной целью всех схем автомошенничества

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Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов назвал нестраховые выплаты главной целью всех схем автомошенничества.
Автоэксперт Холодов назвал нестраховые выплаты главной целью всех схем автомошенничества
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» Холодов рассказал про классические схемы автоподстав.

«Есть классические схемы автоподстав, их объединяет одно — это нестраховая выплата. Допустим, вы задели пешехода и на руке у него разбились дорогие часы, либо вы задели супероборудование на машине, например антенны. Второй вариант сделать случай нестраховым — скрыться с места ДТП. Мошенники догоняют жертву и говорят, что вы поцарапали автомобиль и уехали с места аварии, поэтому страховая компания не сможет покрыть расходы», — рассказал заместитель председателя Российский партии автомобилистов (РОСПА) Александр Холодов.

При этом он отметил, что такие схемы автомошенничества используются достаточно редко — с ними успешно борются правоохранители. В таких случаях, по словам Холодова, жертва мошенничества может уверенно обращаться в правоохранительные органы, так как злоумышленники не будут ждать полицейских и сбегут раньше.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о новой схеме автомобильного мошенничества в России, которая может привести к ДТП.

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