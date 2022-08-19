В России появилась новая схема автомобильного мошенничества

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о новой схеме автомобильного мошенничества в России, которая может привести к ДТП.

Как рассказал Васильев в интервью агентству «Прайм», мошенники тормозят стояночным тормозом — в таком случае у автомобиля злоумышленника не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание потенциальной жертвы, которая может оказаться не готова к резкому торможению.

Чтобы избежать такого столкновения, специалист рекомендует поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля, двигающегося перед вами, которая зависит от скорости вашего движения.

«Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причём часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — советует Васильев.

Он добавил, что для такого мошенничества используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником.

Ранее автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал в разговоре с URA.RU, что мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи.