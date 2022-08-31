Экс-премьер Украины Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил в беседе с RT соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, потому что смерть родного человека — это всегда трагедия. Поэтому в этом плане, конечно, такие слова сожаления можно высказать. Но с точки зрения оценки его как исторической фигуры, к сожалению, всё это проистекало на моих глазах», — рассказал Азаров.

По словам экс-премьера Украины, вся деятельность Горбачёва, его окружения, которое он подбирал, вся группа советников по экономике «толкали экономику страны к разрушению».

Азаров отметил, что Советский Союз как государство в результате политики Горбачёва разрушился, что породило многочисленные конфликты на его территории.

О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.