Экс-премьер Украины Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва
- РИА Новости
«Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, потому что смерть родного человека — это всегда трагедия. Поэтому в этом плане, конечно, такие слова сожаления можно высказать. Но с точки зрения оценки его как исторической фигуры, к сожалению, всё это проистекало на моих глазах», — рассказал Азаров.
По словам экс-премьера Украины, вся деятельность Горбачёва, его окружения, которое он подбирал, вся группа советников по экономике «толкали экономику страны к разрушению».
Азаров отметил, что Советский Союз как государство в результате политики Горбачёва разрушился, что породило многочисленные конфликты на его территории.
О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.
Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.