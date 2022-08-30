Минпромторг: производители из России смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российского Минпромторга.
Кроме того, в ведомстве заявили, что если в России отменят уплату антидемпинговой пошлины на ввоз кассетных подшипников из Китая, то это может привести к прекращению российского производства данной продукции.
Ранее стало известно, что Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».