Минпромторг: производители из России смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках

У производителей из России, а также дружественных стран будет возможность закрыть потребность отечественных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в подшипниках кассетного типа.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российского Минпромторга.

Кроме того, в ведомстве заявили, что если в России отменят уплату антидемпинговой пошлины на ввоз кассетных подшипников из Китая, то это может привести к прекращению российского производства данной продукции.

Ранее стало известно, что Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».