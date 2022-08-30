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Минпромторг: производители из России смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках

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У производителей из России, а также дружественных стран будет возможность закрыть потребность отечественных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в подшипниках кассетного типа.
Минпромторг: производители из России смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российского Минпромторга.

Кроме того, в ведомстве заявили, что если в России отменят уплату антидемпинговой пошлины на ввоз кассетных подшипников из Китая, то это может привести к прекращению российского производства данной продукции.

Ранее стало известно, что Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».

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