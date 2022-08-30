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Доцент Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами для экономии электроэнергии

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами для экономии электроэнергии.
Доцент Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами для экономии электроэнергии
  • Gettyimages.ru

«Например, не ставьте холодильник рядом с трубой отопления. Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лёд», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, не менее важно пользоваться крышками при приготовлении пищи на электроплите.

Также рекомендуется регулярно обслуживать бытовую технику: очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, удалять пыль из системного блока ПК.

Кроме того, желательно избавиться от привычки держать постоянно включёнными в розетку электроприборы (например, телевизоры, компьютеры и принтеры).

Ранее Виктор Федорук, представитель движения «Жилищная солидарность», дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом.

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