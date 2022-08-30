Доцент Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами для экономии электроэнергии

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами для экономии электроэнергии.

«Например, не ставьте холодильник рядом с трубой отопления. Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лёд», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, не менее важно пользоваться крышками при приготовлении пищи на электроплите.

Также рекомендуется регулярно обслуживать бытовую технику: очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, удалять пыль из системного блока ПК.

Кроме того, желательно избавиться от привычки держать постоянно включёнными в розетку электроприборы (например, телевизоры, компьютеры и принтеры).

Ранее Виктор Федорук, представитель движения «Жилищная солидарность», дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом.