Эксперт по ЖКХ Федорук дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом

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Виктор Федорук, представитель движения «Жилищная солидарность», дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом.
Эксперт по ЖКХ Федорук дал советы по экономии на жилищно-коммунальных услугах летом
  • РИА Новости

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что перед отъездом в отпуск нужно перекрыть краны холодной и горячей воды, чтобы не было подтеканий.

Также рекомендуется отключить электроэнергию во всей квартире.

«Если мы холодильник тоже не используем, можно его отключить. И всю квартиру тоже отключить. Потому что счётчик, который у нас показывает, что нет потребления, он сам тоже потребляет электроэнергию. Небольшие расходы, но всё равно мы заплатим за то, что у нас работал счётчик», — сказал Федорук.

По его словам, по остальным пунктам сэкономить не получится, так как платежи, например, за содержание дома, всё равно будут начисляться.

Ранее риелтор Галина Смирнова и генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин рассказали, в каких случаях может быть назначен штраф за новые окна.

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