Специалисты рассказали, в каких случаях может быть назначен штраф за новые окна

Риелтор Галина Смирнова и генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин рассказали, в каких случаях может быть назначен штраф за новые окна.

«В больших городах претензии по поводу переустройства фасада чаще всего возникают не в районах исторической застройки, а скорее наоборот — там, где дома появились недавно», — заявила Смирнова в беседе с Life.ru.

По её словам, это связано с тем, что жители новых домов, как правило, не оформляют соответствующие разрешения при замене окон, хотя если окна отличаются размером, формой или цветом от проектных, то это необходимо.

«Многие не знают, что цвет окон обычно закреплён в специальном колористическом паспорте дома. И фактическое отличие переплёта оконной рамы даже в цвете — это нарушение правил и норм эксплуатации», — отметил, со своей стороны, Головин.

Как добавил эксперт, если нарушение будет установлено, то к ответственности могут привлечь и жителей, и управляющую компанию.

«Поэтому некоторые УК, чтобы обезопасить себя, действуют на опережение и выставляют претензии сами, тогда они от штрафа освобождаются», — заключил Головин.

Ранее заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин дал рекомендации по платежам за жилищно-коммунальные услуги.