Адвокаты дали рекомендации по платежам за ЖКУ

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Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин дал рекомендации по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
Адвокаты дали рекомендации по платежам за ЖКУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Содержание общедомового имущества — это не просто платежи на счёт УК, а оплата конкретных работ, связанных с благоустройством, обслуживанием, текущим ремонтом и т. д. Поэтому в каждом случае, когда действительно требуется увеличить расходную часть, нужно отдельное решение собрания собственников, оформленное специальным протоколом», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив отметил, что чаще всего управляющая компания не является конечным получателем средств за некоторые услуги, а выступает посредником для других организаций.

«К сожалению, для плательщиков за услуги ЖКУ, которые получили завышенные требования, выхода всего два: или заранее самим обращаться в УК за перерасчётом и каждый раз получать справку о тарифах, или становиться участниками разбирательств с привлечением надзорных органов», — уточнил он.

Ранее адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ. Речь идёт об актах, которые выносятся мировым судьёй на основании заявления о взыскании задолженности.

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