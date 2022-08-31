Опрос: 22% россиян считают себя абсолютно счастливыми

Каждый пятый россиянин считает себя абсолютно счастливым человеком. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

Так, согласно данным опроса, абсолютно счастливыми себя считают 22% россиян: свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных.

Ещё 28% поставили своему состоянию четвёрку, а 24% — тройку.

Каждый десятый (10%), как показывает опрос, счастлив лишь на два балла из пяти, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми.

Согласно исследованию, женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно).

Чаще других довольна своей жизнью молодёжь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

Также исследование показало, что жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.

Всего в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее аналитики выяснили, чего россиянам не хватает для счастья. Так, согласно данным опроса, 93% россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни.