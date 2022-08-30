TikTok грозит штраф в размере до 4 млн рублей из-за контента с пропагандой ЛГБТ

Платформе TikTok грозит штраф в размере до 4 млн рублей из-за отказа удалить контент с пропагандой ЛГБТ и феминизма.

Об этом сообщило РИА Новости.

Судья участка мирового судьи Таганского района Москвы сообщил, что, согласно материалам, на основании трёх решений Росмолодёжи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искажённое представление традиционных сексуальных ценностей.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. Максимальное наказание для юрлиц по данной статье предполагает штраф в размере 4 млн рублей.

Рассмотрение материалов продолжится 4 октября.

В апреле мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.