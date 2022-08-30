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TikTok грозит штраф в размере до 4 млн рублей из-за контента с пропагандой ЛГБТ

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Платформе TikTok грозит штраф в размере до 4 млн рублей из-за отказа удалить контент с пропагандой ЛГБТ и феминизма.
TikTok грозит штраф в размере до 4 млн рублей из-за контента с пропагандой ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Судья участка мирового судьи Таганского района Москвы сообщил, что, согласно материалам, на основании трёх решений Росмолодёжи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искажённое представление традиционных сексуальных ценностей.

Протокол составлен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. Максимальное наказание для юрлиц по данной статье предполагает штраф в размере 4 млн рублей.

Рассмотрение материалов продолжится 4 октября.

В апреле мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

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