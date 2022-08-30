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В Союзе русских байеров рассказали о продажах иностранных товаров через соцсети

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Президент Союза русских байеров Елена Бугранова рассказала, почему услуги байеров востребованы в России.
В Союзе русских байеров рассказали о продажах иностранных товаров через соцсети
  • Gettyimages.ru

В интервью радио Sputnik она отметила, что антироссийские санкции привели к увеличению числа людей, занимающихся этим бизнесом.

Байеры закупают вещи иностранного производства в Турции, Белоруссии и Казахстане, а затем продают товары, но уже не на рынках, как было в 90-е, а через соцсети и мессенджеры. 

«Современные челноки продают привезённую из-за рубежа продукцию не на рынках, как раньше, а в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах. Там у них есть своя клиентская база... Иногда байеры выходят и на маркетплейсы, но тогда им приходится привозить целые партии товаров», — объяснила Бугранова.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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