Эксперт Роспотребнадзора Горелов: дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

Дети стали чаще болеть коронавирусом, но переносят его легче — бессимптомно или как ОРВИ. Об этом заявил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме», — приводит его слова РИА Новости.

Горелов рассказал, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших COVID, то сейчас эта доля составляет около 18%.

При этом, по его словам, почти у 30% детей встречается постковидный синдром.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что возобновление ограничительных мер в школах России к предстоящему эпидемическому сезону не планируется.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.