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В РСТ спрогнозировали цены на курортах Кубани осенью

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на курортах Краснодарского края.

«Сейчас цены чуть выше, чем в прошлом году. Осенью они сильно не упадут, но определённое удешевление в средствах размещения произойдёт. Правда, в четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелях, которые, как правило, пользуются спросом в бархатный сезон, больших скидок не будет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Барзыкин, ряд авиакомпаний вводят льготы для туристов, отправляющихся на отдых осенью, причём снижение цен может достигать 50%.

По словам эксперта, это заметно отразится на итоговой стоимости тура, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что турпоток в Санкт-Петербург вырос более чем на 30% в январе — августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 5,5 млн человек.

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