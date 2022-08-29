Турпоток в Петербург вырос на 30% в январе — августе

Турпоток в Санкт-Петербург вырос более чем за 30% в январе — августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 5,5 млн человек.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма. Большинство гостей — жители российских регионов (5,38 млн человек). «Средняя длительность пребывания туристов увеличилась с трёх-четырех дней до трёх-шести дней. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остаётся в городе на семь-восемь дней», — уточнили в ведомстве. Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.