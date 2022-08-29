Турпоток в Петербург вырос на 30% в январе — августе
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
Большинство гостей — жители российских регионов (5,38 млн человек).
«Средняя длительность пребывания туристов увеличилась с трёх-четырех дней до трёх-шести дней. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остаётся в городе на семь-восемь дней», — уточнили в ведомстве.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.