В РСТ высказались об отдыхе на курортах Кубани в сентябре

Член Российского союза туриндустрии, врач, эксперт по курортам и оздоровительному туризму Надежда Маньшина высказалась об отдыхе на курортах Краснодарского края в сентябре.

«Например, Сочи — это зона влажных субтропиков, это достаточно тяжёлый климат. Но как раз таки осенью начинается то время, когда абсолютно каждый будет чувствовать себя на курорте хорошо. Потому что температуры падают, уровень влажности снижается — отдых становится более комфортным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, изменение погоды никак не повлияет на доступность процедур в санаториях и туристы смогут оздоравливаться так же, как летом, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что турпоток в Санкт-Петербург вырос более чем на 30% в январе — августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 5,5 млн человек.