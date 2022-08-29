Эксперт по рынку труда Данина назвала самые популярные вакансии

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина назвала самые популярные вакансии.

В настоящее время больше всего вакансий представлено в области продаж — 69 тыс.

«В топ также входит IT-область — 35 тыс. вакансий. На третьем месте сфера строительства и недвижимости — 21 тыс. вакансий», — сказала Данина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в список попали маркетинг, реклама, пиар, а также производство.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.