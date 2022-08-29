военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт по рынку труда Данина назвала самые популярные вакансии

Короткая ссылка
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина назвала самые популярные вакансии.
Эксперт по рынку труда Данина назвала самые популярные вакансии
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Mironov / EyeEm

В настоящее время больше всего вакансий представлено в области продаж — 69 тыс.

«В топ также входит IT-область — 35 тыс. вакансий. На третьем месте сфера строительства и недвижимости — 21 тыс. вакансий», — сказала Данина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в список попали маркетинг, реклама, пиар, а также производство.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить