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В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 738 млн рублей

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В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обналичивании около 738 млн рублей.
В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 738 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По имеющимся данным, фигуранты совершали банковские операции, используя расчётные счета подконтрольных организаций. С каждой незаконной сделки они получали вознаграждение не менее 3%. Доход преступной группы оценивается более чем в 22 млн рублей.

Заведено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

В мае пресс-служба столичного управления МВД России сообщала, что преступная группа создала целую структуру, похожую на банковскую, которая занималась нелегальным выводом денег в теневой оборот.

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