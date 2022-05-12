В Москве расследуют дело о незаконной банковской деятельности
- globallookpress.com
Об этом сообщает kp.ru.
Для этого подозреваемые учредили около 200 фирм-однодневок. Они помогали создать видимость оптовой и розничной торговли и проводить сделки с незаконным обналичиванием.
За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны 33-летний подозреваемый и его сообщница. Оба находятся под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) правоохранители пресекли деятельность двух подпольных казино.