В Москве расследуют дело о незаконной банковской деятельности

Пресс-служба столичного управления МВД России сообщает, что преступная группа создала целую структуру, похожую на банковскую, которая занималась нелегальным выводом денег в теневой оборот.

Об этом сообщает kp.ru.

Для этого подозреваемые учредили около 200 фирм-однодневок. Они помогали создать видимость оптовой и розничной торговли и проводить сделки с незаконным обналичиванием.

За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны 33-летний подозреваемый и его сообщница. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) правоохранители пресекли деятельность двух подпольных казино.