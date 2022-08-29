В ЯНАО назвали сферы деятельности, которые выбирают прибывшие из ЛНР и ДНР

Жители ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, выбирают работу в нефтегазовой отрасли, сфере медицины, строительства и финансов.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Инструментами службы занятости населения при трудоустройстве воспользовались 67 человек, самостоятельно прибывших из ЛНР, ДНР в период с марта по август. Основные профессии: повар, парикмахер, слесарь, водитель, бухгалтер, воспитатель, инженер, электромонтёр, тракторист, бурильщик, медицинская сестра, монтажник, стропальщик, плотник и т. д.», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.