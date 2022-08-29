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Путин назвал страны исламского мира традиционными партнёрами России

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Российский президент Владимир Путин назвал страны исламского мира традиционными партнёрами России. Об этом глава государства заявил в приветствии к участникам Казанского глобального молодёжного саммита.
Путин назвал страны исламского мира традиционными партнёрами России
  • РИА Новости

Приветствие Путина зачитал на пленарном заседании саммита президент Татарстана Рустам Минниханов.

В приветствии отмечается, что государства исламского мира являются традиционными партнёрами России в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

«Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию всё более активно привлекается молодёжь», — цитирует его РИА Новости.

Также Путин подчеркнул, что то, что Казань выбрали молодёжной столицей Организации исламского сотрудничества, является подтверждением высокого уровня отношений России с этой авторитетной международной структурой.

Ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что президенту США Джо Байдену не удастся убедить страны Ближнего Востока отвернуться от России и отступить от договорённостей с ней.

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