Российский президент Владимир Путин назвал страны исламского мира традиционными партнёрами России. Об этом глава государства заявил в приветствии к участникам Казанского глобального молодёжного саммита.

Приветствие Путина зачитал на пленарном заседании саммита президент Татарстана Рустам Минниханов.

В приветствии отмечается, что государства исламского мира являются традиционными партнёрами России в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

«Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию всё более активно привлекается молодёжь», — цитирует его РИА Новости.

Также Путин подчеркнул, что то, что Казань выбрали молодёжной столицей Организации исламского сотрудничества, является подтверждением высокого уровня отношений России с этой авторитетной международной структурой.

Ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что президенту США Джо Байдену не удастся убедить страны Ближнего Востока отвернуться от России и отступить от договорённостей с ней.