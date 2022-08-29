CDEK.Shopping сообщил об изучении утёкшей в сеть базы данных пользователей
- РИА Новости
В сети появилась информация о том, что в свободный доступ выложили часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет».
Как уточнили в сервисе, в сеть не утекли паспортные и банковские данные клиентов.
«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что в сервисе предпринимают всё возможное, чтобы предотвратить распространение утечки.
Кроме того, проводится проверка по факту этой утечки.
В июле канал РБК сообщал, что в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки данных 25 млн пользователей.