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CDEK.Shopping сообщил об изучении утёкшей в сеть базы данных пользователей

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Сервис CDEK.Shopping изучает утёкшую в сеть базу данных пользователей и делает всё для предотвращения распространения персональных данных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.
CDEK.Shopping сообщил об изучении утёкшей в сеть базы данных пользователей
  • РИА Новости

В сети появилась информация о том, что в свободный доступ выложили часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет».

Как уточнили в сервисе, в сеть не утекли паспортные и банковские данные клиентов.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в сервисе предпринимают всё возможное, чтобы предотвратить распространение утечки.

Кроме того, проводится проверка по факту этой утечки.

В июле канал РБК сообщал, что в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки данных 25 млн пользователей.

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