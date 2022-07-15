РБК: в СДЭК проводят расследование из-за возможной утечки данных пользователей

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В логистической компании СДЭК проводят внутреннее расследование в связи с возможной утечкой персональных данных пользователей. Об этом сообщает РБК.

«PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечка данных клиентов компании СДЭК могла затронуть 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных, в соответствии с которым оператор обязан в течение суток уведомить власти об утечке конфиденциальной информации.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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