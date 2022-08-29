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ЛДПР разработала законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам

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ЛДПР разработала законопроект о перерасчёте пенсий по старости работающим пенсионерам.

Текст законопроекта опубликовал в Telegram замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в документе.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец  в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

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