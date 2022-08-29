ЛДПР разработала законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам

ЛДПР разработала законопроект о перерасчёте пенсий по старости работающим пенсионерам.

Текст законопроекта опубликовал в Telegram замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в документе.

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