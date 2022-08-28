В ряде районов Подмосковья зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

В некоторых районах Подмосковья зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе из-за пожаров в соседних регионах.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии, максимальные показатели составили до 0,9 предельно допустимой концентрации (ПДК).

«По состоянию на 07:00 28 августа в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации составили 0,5—0,9 ПДК», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Содержание загрязняющих веществ в воздухе обнаружили в городских округах Дзержинский, Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Щёлково, Мытищи, Электросталь, Лобня, Красногорск, Котельники, Коломна, Королёв, Химки, Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминск, Богородский, Лыткарино, Серпухов, Ступино и Чехов.

При этом в Минэкологии уточнили, что такие показатели не вредят здоровью человека.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.