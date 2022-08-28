Эксперт Зубриський рассказал об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський рассказал, какие изменения появятся при техосмотре с 1 сентября.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что с 1 сентября водителям больше необязательно иметь в машине аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.

Кроме того, проверяющие больше не будут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

Тем не менее, отметил Зубриський, по правилам ПДД, у водителя в машине обязательно должно находиться всё необязательное для техосмотра оборудование.

Также при техосмотре больше не будут обращать внимание на незначительно влияющие на безопасность дорожного движения неисправности, заключил эксперт.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.