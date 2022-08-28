Эксперт Зубриський рассказал об изменениях в техосмотре с 1 сентября
В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что с 1 сентября водителям больше необязательно иметь в машине аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки.
Кроме того, проверяющие больше не будут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.
Тем не менее, отметил Зубриський, по правилам ПДД, у водителя в машине обязательно должно находиться всё необязательное для техосмотра оборудование.
Также при техосмотре больше не будут обращать внимание на незначительно влияющие на безопасность дорожного движения неисправности, заключил эксперт.
В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.