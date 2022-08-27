МЧС сообщило о локализации двух из шести очагов пожаров в Рязанской области

МЧС России сообщило о локализации двух из шести очагов природных пожаров, действующих в Рязанской области.

«На данный момент на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из них два очага локализованы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.