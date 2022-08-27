МЧС сообщило о локализации двух из шести очагов пожаров в Рязанской области
- РИА Новости
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«На данный момент на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из них два очага локализованы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Отмечается, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ряда загрязняющих веществ в селе Криуша, посёлках Малиновка и Передельцы Рязанской области.