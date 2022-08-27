Один человек погиб на стройплощадке в Москве при установке башенного крана

На северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«27 августа установлено, что на строительной площадке жилого дома по адресу: Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО), улица Руставели, д. 14, стр. 1 при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации, погиб один человек», — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

В настоящий момент идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана.

Ранее мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта. Об этом сообщила прокуратура Москвы.