Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист Дмитрий Литовкин скончался на 51-м году жизни в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, Литовкин — представитель военной журналистской династии. Его отец Виктор Литовкин — старейший военный журналист, писатель, военный эксперт.

Дмитрий работал по темам, связанным с российскими вооружёнными силами и оборонно-промышленным комплексом.

О дате и месте прощания пока не известно.

Ранее сообщалось, что журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни.