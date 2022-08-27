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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

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Военный журналист Дмитрий Литовкин скончался на 51-м году жизни в Москве.
Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, Литовкин — представитель военной журналистской династии. Его отец Виктор Литовкин — старейший военный журналист, писатель, военный эксперт.

Дмитрий работал по темам, связанным с российскими вооружёнными силами и оборонно-промышленным комплексом.

О дате и месте прощания пока не известно.

Ранее сообщалось, что журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни.

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