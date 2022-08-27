Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Как указывает агентство, Литовкин — представитель военной журналистской династии. Его отец Виктор Литовкин — старейший военный журналист, писатель, военный эксперт.
Дмитрий работал по темам, связанным с российскими вооружёнными силами и оборонно-промышленным комплексом.
О дате и месте прощания пока не известно.
Ранее сообщалось, что журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни.