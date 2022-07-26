Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина

Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни, сообщил её муж, журналист и телеведущий Сергей Шолохов.

«Сегодня в больнице Св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина», — приводит ТАСС сообщение Шолохова в соцсетях.

Татьяна Москвина была главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», ведущей программ на радио «Культура».

Также она была одним из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия».

В январе журналист, телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.