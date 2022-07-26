Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
«Сегодня в больнице Св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина», — приводит ТАСС сообщение Шолохова в соцсетях.
Татьяна Москвина была главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», ведущей программ на радио «Культура».
Также она была одним из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия».
В январе журналист, телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Он скончался во время отпуска в Доминикане.