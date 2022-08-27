МЧС: площадь активного горения в лесах Нижегородской области сократилась до 70 га
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«Тушение локализованного лесного пожара в Воротынском районе продолжается. Площадь активного горения сократилась до 70 га», — сообщает МЧС.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют сотрудники МЧС, лесопожарные формирования Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, авиадесантники, специалисты лесопожарного центра и т. д. В тушении задействовано три вертолёта Ми-8 МЧС России.
Ранее вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.