Специалист Мезенцев заявил, что пора готовить дачный участок к зиме

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев заявил, что пора готовить дачный участок к зиме.

«Уже надо постепенно готовить сад и огород к зимнему периоду. Если есть теплицы, которые разбираются, они должны быть уже разобраны, если не используются. Надо убрать лишние стройматериалы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также необходимо проверить исправность крыш и водостоков.

«И конечно, нужно позаботиться о безопасности своей дачи: проверить ограждение периметра, посмотреть, насколько исправны замки», — считает Мезенцев.

Как отметил эксперт, не стоит забывать о переводе водопровода в зимнее состояние.

Ранее селькор, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал преимущества выращивания урожая в теплицах.