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В «Садоводах России» назвали преимущества выращивания урожая в теплицах

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Селькор, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал преимущества выращивания урожая в теплицах.
В «Садоводах России» назвали преимущества выращивания урожая в теплицах
  • Gettyimages.ru
  • © Maxim Chuvashov

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что главный плюс — увеличение сроков плодоношения растений и повышение урожайности. В результате можно получить, например, два урожая за сезон.

Кроме того, теплица позволит защитить растения от резких перепадов температуры или сильного ветра.

«В теплице мы сажаем, как правило, теплолюбивые растения, которым не хватает суммы положительных температур в наших условиях», — отметил Туманов.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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