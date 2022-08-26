В Ярославской области заявили о пожаре в лесу на площади 1 га

Правительство Ярославской области заявило, что в Угличском районе горит лес на площади 1 га.

«Сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» совместно с МЧС ликвидируют возгорание на территории лесного фонда в Угличском районе. Причиной возгорания снова стал человеческий фактор. На данный момент площадь возгорания составляет 1 га», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

По словам замдиректора регионального департамента лесного хозяйства Анатолия Машнина, проведена опашка участка с возгоранием, продолжаются работы по тушению, при этом пожар локализован.

Эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко в беседе с газетой «Известия» рассказала о последствиях задымлений от лесных пожаров.