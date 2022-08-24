Эколог Степченко рассказала о последствиях задымлений от лесных пожаров

Эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко рассказала о последствиях задымлений от лесных пожаров.

«Очень часто деревья получают химический ожог от выделяемых газов, это снижает естественный иммунитет и увеличивает вероятность поражения вредителями и различными патогенами. В свою очередь, почва теряет часть полезных свойств, а сажа, которая оседает на верхнем грунте, препятствует естественным процессам воздухообмена», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, это может привести к деградации почвы и снижению её плодородности.

Степченко также отметила, что из-за лесных пожаров нередко гибнут животные, насекомые и птицы. Они также могут начать мигрировать.

«Самый лучший шаг в борьбе со смогом — это предупреждение лесных пожаров. Каждый год мы проводим колоссальную работу в направлении лесовосстановления. Уже в четвёртый раз мы запустили масштабную всероссийскую акцию «Сохраним лес», — добавила эксперт.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в беседе с НСН призвал не использовать открытый огонь в лесах.