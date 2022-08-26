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У экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом изъяли имущество на 180 млн рублей

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Суд изъял в пользу государства имущество на 180 млн рублей экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, который стал знаменит благодаря золотому унитазу, найденному у него дома.
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом изъяли имущество на 180 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск... об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в заявлении.

В июле 2021 года сообщалось, что в Ставрополе по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы задержан глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. На фото, сделанных в особняке начальника ставропольского УГИБДД, — интерьеры с лепниной и фресками, а также санузлы с золотыми унитазами и хрустальными люстрами.

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