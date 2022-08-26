У экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом изъяли имущество на 180 млн рублей
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Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск... об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — говорится в заявлении.
В июле 2021 года сообщалось, что в Ставрополе по подозрению в коррупции и создании организованной преступной группы задержан глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов. На фото, сделанных в особняке начальника ставропольского УГИБДД, — интерьеры с лепниной и фресками, а также санузлы с золотыми унитазами и хрустальными люстрами.