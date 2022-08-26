Двое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Дагестане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госавтоинспекции Дагестана.

Отмечается, что 26 августа примерно в 01:35 на 215-м км федеральной трассы Астрахань — Махачкала водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

«В результате ДТП водитель Lada Granta и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё двое пассажиров автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана.