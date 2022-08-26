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Военнослужащие Армении установили флаг ОДКБ на вершине Эльбруса

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Военнослужащие горного подразделения Вооружённых сил Армении установили флаг ОДКБ на вершине Эльбруса.
Военнослужащие Армении установили флаг ОДКБ на вершине Эльбруса

Об этом сообщила пресс-служба Объединённого штаба организации.

«Военнослужащие горного подразделения Вооружённых сил Республики Армения 25 августа покорили самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус и установили на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Установка флага приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию самой ОДКБ. Флаг был установлен военнослужащими из Армении, так как страна является председателем ОДКБ в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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