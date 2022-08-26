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Суд арестовал устроившего стрельбу в Зеленограде мужчину до 27 октября

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Мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой погиб один человек, суд арестовал до 27 октября.
Суд арестовал устроившего стрельбу в Зеленограде мужчину до 27 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учётом позиции прокуратуры Зеленоградского административного округа суд избрал в отношении 38-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

Мужчина в кафе Зеленограда застрелил одного человека и ранил ещё двоих в ходе конфликта. 

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