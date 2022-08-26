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СК России установит сотрудников СБУ, начавших преследование главы Чечни Кадырова

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других российских должностных лиц.
СК России установит сотрудников СБУ, начавших преследование главы Чечни Кадырова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, СБУ приняла «заведомо незаконные решения» о заочном предъявлении обвинений Рамзану Кадырову, замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы Хусейну Межидову.

В СК подчеркнули, что решения СБУ «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».

Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения.

26 августа СБУ предъявила обвинения в якобы военных преступлениях главе Чечни, а также заместителю начальника Росгвардии по Чеченской Республике.

После этого Кадыров попросил Службу безопасности Украины определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.

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