СК России установит сотрудников СБУ, начавших преследование главы Чечни Кадырова
- РИА Новости
По имеющимся данным, СБУ приняла «заведомо незаконные решения» о заочном предъявлении обвинений Рамзану Кадырову, замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы Хусейну Межидову.
В СК подчеркнули, что решения СБУ «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».
Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения.
26 августа СБУ предъявила обвинения в якобы военных преступлениях главе Чечни, а также заместителю начальника Росгвардии по Чеченской Республике.
После этого Кадыров попросил Службу безопасности Украины определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.