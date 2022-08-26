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Кадыров призвал СБУ назначить место для разбирательств в том, кто является террористом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины (СБУ) определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.
Кадыров призвал СБУ назначить место для разбирательств в том, кто является террористом
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — заявил Кадыров в опубликованной аудиозаписи.

Глава Чечни также заявил, что члены СБУ — «пешки азовцев»* и других преступных и террористических организаций.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения в якобы военных преступлениях главе Чечни Рамзану Кадырову, а также заместителю начальника Росгвардии по Чеченской Республике Даниилу Мартынову.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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