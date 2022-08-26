Кадыров призвал СБУ назначить место для разбирательств в том, кто является террористом
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — заявил Кадыров в опубликованной аудиозаписи.
Глава Чечни также заявил, что члены СБУ — «пешки азовцев»* и других преступных и террористических организаций.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения в якобы военных преступлениях главе Чечни Рамзану Кадырову, а также заместителю начальника Росгвардии по Чеченской Республике Даниилу Мартынову.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.